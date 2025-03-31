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Брав хабарі з імпортерів електроніки в Україну — затримано посадовця Львівської митниці

13:16, 31 березня 2025
Начальника одного із митних постів митниці затримали на одержанні 23 тисяч доларів.
Брав хабарі з імпортерів електроніки в Україну — затримано посадовця Львівської митниці
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Начальника одного із митних постів Львівської митниці затримали на одержанні 23 тисяч доларів хабаря. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора та Служба безпеки України.

За матеріалами справи, посадовець брав хабарі з імпортерів електронної техніки в Україну. В обмін на грошову винагороду він допомагав бізнесменам «обходити» процедури розмитнення і уникати відповідних платежів до бюджету держави.

За даними СБУ, йдеться про чорний імпорт високовартісної цифрової техніки відомих брендів, яку підприємці завозили з-за кордону.

Розмір неправомірної вигоди становив 5% або 7% від фактичної вартості товару і залежав від його виду.  

Як встановило розслідування, лише за одним із задокументованих епізодів посадовець «пропустив» продукцію без сплати мита на понад 15 млн грн. За це він попросив 23 тисячі доларів.

А для того, щоб оформити оборудку, чиновник вносив недостовірні відомості до автоматизованої системи митного оформлення.

Правоохоронці затримали митника після отримання ним всієї суми неправомірної вигоди. В салоні його авто виявлено готівку, одержану злочинним шляхом.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особо).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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ОГП СБУ хабар митниця неправомірна вигода офіс генерального прокурора

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