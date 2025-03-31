У Парижі суд визнав Марін Ле Пен винною у розтраті коштів Європарламенту

Марін Ле Пен можуть позбавити ​​права балотуватися на виборах протягом п'яти років.

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Суд Парижа визнав винними лідерку ультраправої французької партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен і вісьмох депутатів Європарламенту в розкраданні державних коштів у справі європейських асистентів. Про це повідомляє Le Figaro.

Покарання будуть оголошені окремо для кожного, але поки що залишаються невідомими. Марін Ле Пен може загрожувати до 5 років позбавлення права балотуватись.

Ще 12 парламентських помічників, яких судили разом із депутатами, також визнано винними — у приховуванні злочинного походження коштів.

Слідство зʼясувало, що партія «Національне обʼєднання» щороку витрачала гроші від Європарламенту на зарплати людям, які займалися внутрішньопартійними операціями, передає Bfmtv.

Суд дійшов висновку, що загальні збитки склали 2,9 мільйона євро — саме стільки Європарламент витратив на оплату праці осіб, які фактично працювали на партію, а не виконували свої офіційні обов’язки.

Європарламент виділяв ці гроші на покриття витрат депутатів, зокрема й на зарплати помічникам. Але їх не можна було використовувати на діяльність власної партії.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Парижа вимагає 5 років в’язниці для Марін Ле Пен.

Протягом судового процесу, що триває з 30 вересня, Марін Ле Пен неодноразово заперечувала свою провину, стверджуючи, що справа має політичне підґрунтя.

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