В Париже суд признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента

Марин Ле Пен могут лишить права баллотироваться на выборах в течение пяти лет.

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Парижский суд признал виновными лидера ультраправой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и восьмерых депутатов Европарламента в хищении государственных средств по делу о европейских помощниках. Об этом сообщает Le Figaro.

Наказания будут объявлены отдельно для каждого, но пока что остаются неизвестными. Марин Ле Пен может грозить до 5 лет запрета на участие в выборах.

Еще 12 парламентских помощников, которых судили вместе с депутатами, также признаны виновными — в сокрытии преступного происхождения средств.

Следствие установило, что партия «Национальное объединение» ежегодно тратила деньги, полученные от Европарламента, на зарплаты людям, которые занимались внутрипартийной деятельностью, передает Bfmtv.

Суд пришел к выводу, что общий ущерб составил 2,9 миллиона евро — именно столько Европарламент потратил на оплату труда лиц, которые фактически работали на партию, а не выполняли свои официальные обязанности.

Европарламент выделял эти средства для покрытия расходов депутатов, в том числе на зарплаты помощникам. Однако использовать их на деятельность собственной партии было запрещено.

Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа требует 5 лет тюрьмы для Марин Ле Пен.

В течение судебного процесса, который длится с 30 сентября, Марин Ле Пен неоднократно отрицала свою вину, утверждая, что дело имеет политическую подоплеку.

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