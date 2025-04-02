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Украинскому банковскому сектору угрожает хаос из-за действий Минюста и поддержки судами иностранного кредитора

11:30, 2 апреля 2025
Ситуация может привести к созданию опасного прецедента.
Украинскому банковскому сектору угрожает хаос из-за действий Минюста и поддержки судами иностранного кредитора
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Банковская система Украины оказалась под угрозой из-за юридической коллизии, возникшей вокруг имущества, находившегося в ипотеке украинского банка и реализованного в соответствии с действующим законодательством. Решения чиновников и судебные иски со стороны иностранного инвестора могут создать опасный прецедент, который подорвет стабильность финансовой системы государства.

Об этом сообщает УНИАН.

Мова йде про кейс, повʼязаний із компанією GNT Group, яка у 2019 році залучила кредитне фінансування від іноземного фонду Argentem Creek Partners (ACP). Ці гроші були спрямовані на погашення кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Вже у 2020 році, GNT Group звернулась до українських банків і отримала кредит, зокрема, від банку «Південний» під заставу частини активів. Це дозволило компанії забезпечити операційну діяльність. Передача майна в іпотеку була погоджена всіма сторонами та задокументована, зокрема кредитним агентом ACP – Madison Pacific Trust Limited.

У лютому 2022 року через невиконання зобовʼязань GNT Group, банк «Південний» реалізував заставлене майно – частину зернового терміналу – позасудовим шляхом, продавши його інвестору ТОВ «Санолта Корм». Однак пізніше АСР, змінивши свою позицію, заявив, що не надавав згоди на передачу активів банку, і почав оскаржувати угоди в судах та через Міністерство юстиції.

Попри рішення Господарського суду Львівської області від 19 вересня 2024 року (справа Nº914/466/23 (914/2942/23), яке підтвердило законність дій банку, Мінʼюст скасував державну реєстрацію права власності нового інвестора, аргументуючи це нібито арештом майна, хоча на момент реєстрації таких обтяжень у реєстрі не було. Банківська спільнота називає це рішення безпідставним та таким, що суперечить законодавству.

Ситуація може призвести до створення небезпечного прецеденту. Якщо Західний апеляційний господарський суд задовольнить скаргу АСР, це відкриє шлях для масового оскарження іпотечних договорів з боку боржників. А це, в свою чергу підірве довіру до українських банків з боку міжнародних партнерів та інвесторів.

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