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Кабмин утвердил порядок регистрации соглашений о международном территориальном сотрудничестве

12:08, 31 марта 2025
Порядок предусматривает случаи, когда в регистрации соглашения может быть отказано.
Кабмин утвердил порядок регистрации соглашений о международном территориальном сотрудничестве
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Правительство утвердило Порядок регистрации соглашений о международном территориальном сотрудничестве. Соответствующее решение оформлено постановлением от 28 марта №357.

Напоминаем, что международное территориальное сотрудничество – это совокупность взаимоотношений, направленных на установление и углубление экономических, социальных, научно-технических, экологических, культурных и других отношений между субъектами и участниками таких отношений в Украине и соответствующими субъектами и участниками таких отношений иностранных государств, в пределах компетенции, определенной национальным законодательством и международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой.

Согласно порядку, регистрация соглашений о международном территориальном сотрудничестве осуществляется Минразвития.

Регистрации подлежат заключенные соглашения о международном территориальном сотрудничестве, проекты которых были согласованы Минразвития в соответствии с Законом «О международном территориальном сотрудничестве Украины».

Для регистрации соглашения субъект международного территориального сотрудничества направляет в Минразвития ходатайство о регистрации соглашения; копию заключенного соглашения (новое соглашение, изменения, дополнения к ранее заключенному соглашению) вместе с приложениями и другими документами, которые являются неотъемлемыми частями соглашения. Документы также направляются субъектом международного территориального сотрудничества в электронной или бумажной форме в МИД для сведения.
Минразвития рассматривает поданные документы и не позднее чем в течение 15 рабочих дней с даты их поступления осуществляет регистрацию соглашения путем внесения информации о соглашении в перечень зарегистрированных соглашений о международном территориальном сотрудничестве.

В регистрации соглашения может быть отказано в случае:

  • несоответствия поданных документов требованиям этого Порядка;
  • выявления в поданных документах недостоверной информации;
  • если проект соглашения не был согласован с Минразвития.

Минразвития информирует субъекта международного территориального сотрудничества об отказе в регистрации соглашения в письменной форме с указанием оснований для такого отказа не позднее чем в течение 15 рабочих дней с даты поступления документов.
После устранения причин, по которым субъекту международного территориального сотрудничества было отказано в регистрации соглашения, указанное соглашение направляется повторно для регистрации.

Соглашение считается зарегистрированным после внесения его в перечень зарегистрированных соглашений о международном территориальном сотрудничестве.

Минразвития обеспечивает размещение перечня зарегистрированных соглашений о международном территориальном сотрудничестве на официальном веб-сайте Минразвития и едином государственном веб-портале открытых данных.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины

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Кабмин утвердил порядок регистрации соглашений о международном территориальном сотрудничестве

Порядок предусматривает случаи, когда в регистрации соглашения может быть отказано.

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