Кабмін затвердив порядок реєстрації угод про міжнародне територіальне співробітництво

Порядок передбачає випадки, коли у реєстрації угоди може бути відмовлено.

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Уряд затвердив Порядок реєстрації угод про міжнародне територіальне співробітництво. Відповідне рішення оформлене постановою від 28 березня №357.

Нагадаємо, міжнародне територіальне співробітництво – це сукупність взаємовідносин, спрямованих на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між суб’єктами і учасниками таких відносин в Україні та відповідними суб’єктами і учасниками таких відносин іноземних держав, у межах компетенції, визначеної національним законодавством та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою.

Відповідно до порядку реєстрація угод про міжнародне територіальне співробітництво здійснюється Мінрозвитку.

Реєстрації підлягають укладені угоди про міжнародне територіальне співробітництво, проекти яких були погоджені Мінрозвитку відповідно до Закону «Про міжнародне територіальне співробітництво України».

Для реєстрації угоди суб’єкт міжнародного територіального співробітництва надсилає Мінрозвитку клопотання про реєстрацію угоди; копію укладеної угоди (нова угода, зміни, доповнення до раніше укладеної угоди) разом із додатками та іншими документами, які є невід’ємними частинами угоди. Документи також суб’єктом міжнародного територіального співробітництва надсилаються в електронній або паперовій формі МЗС до відома.

Мінрозвитку розглядає подані документи і не пізніше ніж протягом 15 робочих днів з дня їх надходження здійснює реєстрацію угоди шляхом внесення інформації про угоду до переліку зареєстрованих угод про міжнародне територіальне співробітництво.

У реєстрації угоди може бути відмовлено в разі:

невідповідності поданих документів вимогам цього Порядку;

виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

коли проект угоди не було погоджено із Мінрозвитку.

Мінрозвитку інформує суб’єкта міжнародного територіального співробітництва про відмову в реєстрації угоди в письмовій формі із зазначенням підстав для такої відмови не пізніше ніж протягом 15 робочих днів з дня надходження документів.

Після усунення причин, з яких суб’єкту міжнародного територіального співробітництва було відмовлено в реєстрації угоди, зазначена угода надсилається повторно для реєстрації.

Угода вважається зареєстрованою після внесення її до переліку зареєстрованих угод про міжнародне територіальне співробітництво.

Мінрозвитку забезпечує розміщення переліку зареєстрованих угод про міжнародне територіальне співробітництво на офіційному веб-сайті Мінрозвитку та єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Автор: Наталя Мамченко

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