Вже у квітні у певний час у місті буде знижений тиск, а у тих, хто живе на верхніх поверхах, води може не бути взагалі.

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У квітні у Рівному запроваджують погодинну подачу води. Причина — необґрунтований тариф. Про це повідомляє Рівнеоблводоканал.

Як зазначають у комунальному підприємстві, нині чинний тариф у розмірі 32 гривень за кубометр є економічно необґрунтованим. Насправді собівартість послуги значно вища — понад 57 гривень. Проте через мораторій на підвищення тарифів під час війни, підприємство змушене працювати в умовах постійного дефіциту коштів.

У результаті цього з квітня на низці вулиць міста буде понижений тиск у системі, а жителі верхніх поверхів багатоповерхівок можуть залишитись без води у звичні години. Погодинний графік подачі води — вимушений крок, аби втримати систему водопостачання в цілому, зазначили у Рівнеоблводоканалі.

Як довго буде така ситуація — не уточнюється.

Комунальники застерігають мешканців, щоб ті заздалегідь готувались до змін і робили запаси води, а також слідкували за офіційними повідомленнями підприємства про конкретні графіки подачі у своїх мікрорайонах.

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