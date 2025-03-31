Україна отримала близько $400 млн від МВФ на фінансування реформ

Україна отримала восьмий транш від МВФ.

Фото: bank.gov.ua

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До Держбюджету України надійшов восьмий транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Транш складає близько 400 млн доларів США (300,47 млн СПЗ). Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

28 березня Виконавча рада Фонду схвалила сьомий перегляд програми EFF. Україна вже пройшла сім переглядів цієї програми за два роки, що дозволило залучити понад 10,1 млрд доларів США з передбачених 15,5 млрд доларів США. Від початку повномасштабної війни Україна отримала 12,8 млрд доларів США фінансової допомоги від МВФ.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив: «Ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ за Програмою».

Згідно з умовами програми МВФ, на 2025 рік передбачено до 2,3 млрд доларів США за результатами чотирьох переглядів.

З початку повномасштабної війни МВФ є третім за величиною надавачем фінансової допомоги Україні після Європейського Союзу та США.

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