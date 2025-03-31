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США не отримають острів, — прем'єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен

12:58, 31 березня 2025
Прем'єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен відповів Дональду Трампу на плани приєдання острова до США.
США не отримають острів, — прем'єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен
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Прем'єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен відповів президенту США Дональду Трампу на плани приєдання острова до Штатів, зазначивши, що Гренландія належить лише її жителям. Він підкреслив, що Гренландія має зважати на розмови про себе, але не дозволяти чинити на себе тиск.

"Президент Трамп каже, що Сполучені Штати "отримують Гренландію". Я чітко заявляю: США не можуть цього зробити. Ми не належимо нікому іншому. Ми самі вирішуємо наше майбутнє", - написав Нільсен у Фейсбук.

Прем'єр додав, що гренландці не будуть визначати своє майбутнє через страх чи примус, а на закиди США повинні реагувати миром, гідністю та єдністю.

"З урахуванням цих пріоритетів ми маємо чітко показати американському президенту, що Гренландія наша. Так було вчора. Так є сьогодні. І так буде в майбутньому", - наголосив Нільсен.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Дональд Трамп під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті відповів на питання про потенційне приєднання Гренландії до Штатів. На запитання журналіста про бачення президента щодо потенційної анексії Гренландії Трамп відповів: «Я думаю, що це відбудеться».

Нагадаємо, що днями Дональд Трамп вкотре заявив, що Гренландія опиниться під контролем Сполучених Штатів. Більше того, він не відкидає, що контроль над островом США отримають військовим шляхом.

У Гренландії відбулися масштабні протести через заяви Трампа про анексію.

Як відомо, у Гренландії відбулися дострокові парламентські вибори. На них здобула перемогу партія Demokraatit. Її лідер Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що гренландці не хочуть бути американцями.

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США Дональд Трамп

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