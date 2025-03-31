США не получат остров, — премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен ответил Дональду Трампу на планы о присоединении острова к США.

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Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен ответил президенту США Дональду Трампу на планы о присоединении острова к Штатам, отметив, что Гренландия принадлежит только ее жителям. Он подчеркнул, что Гренландия должна считаться с разговорами о себе, но не позволять оказывать на себя давление.

"Президент Трамп говорит, что Соединенные Штаты "получают Гренландию". Я четко заявляю: США не могут этого сделать. Мы не принадлежим никому другому. Мы сами решаем наше будущее", - написал Нильсен в Facebook.

Премьер добавил, что гренландцы не будут определять свое будущее из-за страха или принуждения, а на упреки США должны реагировать миром, достоинством и единством.

"С учетом этих приоритетов мы должны четко показать американскому президенту, что Гренландия наша. Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем", - подчеркнул Нильсен.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете ответил на вопрос о потенциальном присоединении Гренландии к Штатам. На вопрос журналиста о его видении возможной аннексии Гренландии Трамп ответил: «Я думаю, что это произойдет».

В Гренландии состоялись досрочные парламентские выборы. На них победу одержала партия Demokraatit. Ее лидер Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что гренландцы не хотят становиться американцами.

Также в Гренландии прошли масштабные протесты из-за заявлений Дональда Трампа об аннексии.

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