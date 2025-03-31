Практика судов
  1. В мире

США не получат остров, — премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен

12:58, 31 марта 2025
Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен ответил Дональду Трампу на планы о присоединении острова к США.
США не получат остров, — премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен ответил президенту США Дональду Трампу на планы о присоединении острова к Штатам, отметив, что Гренландия принадлежит только ее жителям. Он подчеркнул, что Гренландия должна считаться с разговорами о себе, но не позволять оказывать на себя давление.

"Президент Трамп говорит, что Соединенные Штаты "получают Гренландию". Я четко заявляю: США не могут этого сделать. Мы не принадлежим никому другому. Мы сами решаем наше будущее", - написал Нильсен в Facebook.

Премьер добавил, что гренландцы не будут определять свое будущее из-за страха или принуждения, а на упреки США должны реагировать миром, достоинством и единством.

"С учетом этих приоритетов мы должны четко показать американскому президенту, что Гренландия наша. Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем", - подчеркнул Нильсен.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете ответил на вопрос о потенциальном присоединении Гренландии к Штатам. На вопрос журналиста о его видении возможной аннексии Гренландии Трамп ответил: «Я думаю, что это произойдет».

В Гренландии состоялись досрочные парламентские выборы. На них победу одержала партия Demokraatit. Ее лидер Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что гренландцы не хотят становиться американцами.

Также в Гренландии прошли масштабные протесты из-за заявлений Дональда Трампа об аннексии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для участия в отборе на 1 800 должностей судей местных судов подали документы 8 549 кандидатов - как проходили отборы предыдущих лет

Доборы 2011, 2012, 2013 и 2017 годов проходили более скромно, но регулярно.

Верховный Суд высказался о необоснованности требований Минобороны доработать документы для назначения единовременной денежной помощи, несмотря на судебное решение о факте совместного проживания

Несмотря на наличие в документах, поданных для получения единовременной денежной помощи, указанного судебного решения, Министерство обороны Украины вернуло их на доработку с требованием предоставления документов, устанавливающих факт нахождения на иждивении погибшего – что решил Верховный Суд.

Кабмин утвердил положение об экспериментальном спецподразделении по выявлению коррупции в Государственной налоговой службе

Целью экспериментального проекта является подчинение уполномоченных подразделений по вопросам предотвращения и выявления коррупции территориальных органов ГНС председателю ГНС и обеспечение функционирования единого уполномоченного подразделения по вопросам предотвращения и выявления коррупции в ГНС.

Кабмин внес изменения в положение об использовании воздушного пространства Украины

Изменения вступят в силу через 6 месяцев.

Кабмин утвердил порядок регистрации соглашений о международном территориальном сотрудничестве

Порядок предусматривает случаи, когда в регистрации соглашения может быть отказано.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Завальнюк
    Ігор Завальнюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Людмила Косик
    Людмила Косик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва