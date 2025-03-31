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Договор о разделе имущества супругов на праве общей совместной собственности – что следует знать

15:40, 31 марта 2025
В Минюсте рассказали, какие имущественные права имеют супруги после развода и как их поделить.
Договор о разделе имущества супругов на праве общей совместной собственности – что следует знать
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Семейный кодекс Украины дает супругам право на раздел имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности, независимо от того, был ли расторгнут брак. Этот процесс можно осуществить по взаимному согласию путем заключения договора о разделе имущества. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

Что такое договор о разделе имущества?

Несмотря на отсутствие четкого определения этого договора в законодательстве, он является эффективным инструментом для защиты имущественных прав супругов. Договор о разделе имущества - это договоренность между мужем и женой о порядке и условиях распределения движимого и недвижимого имущества, находящегося в их общей собственности. После заключения такого договора общее имущество делится, и общая собственность на него прекращается.

Что не подлежит разделу?

Нельзя поделить имущество, которое принадлежит одному из супругов на праве личной частной собственности. Согласно Семейному кодексу Украины, к такому имуществу относятся:

- имущество, приобретенное до брака;

- имущество, полученное по договору дарения или в порядке наследования;

- имущество, приобретенное во время брака за личные средства одного из супругов;

- жилье, приобретенное в результате приватизации;

- вещи индивидуального пользования, включая драгоценности, даже если они были приобретены за общие средства.

Всегда ли доли равны?

Согласно законодательству, доли супругов при разделе имущества являются равными, если иное не предусмотрено договором или брачным договором. Таким образом, супруги имеют право договориться о разном распределении долей имущества.

Нотариальное удостоверение договора

Если речь идет о разделе недвижимости (жилой дом, квартира, другое недвижимое имущество), такой договор обязательно должен быть нотариально удостоверен.

Предмет договора

Предметом договора является имущество, находящееся в общей собственности супругов. Это может быть все имущество, приобретенное во время брака, или его часть. Имущество, которое не включено в договор, будет оставаться в общей совместной собственности.

Что важно при заключении договора?

При заключении договора нужно определить объем общего имущества, источники его приобретения и его стоимость. Все сведения должны быть внесены в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Расторжение договора

Договор о разделе имущества может быть расторгнут только по согласию обеих сторон, если иное не предусмотрено условиями договора или законом. Также расторжение возможно по решению суда, если одна из сторон нарушает условия договора.

В случае расторжения договора обязательства сторон прекращаются.

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раздел имущества Министерство юстиции Украины

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