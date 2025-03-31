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Договір про поділ майна подружжя на праві спільної сумісної власності – що варто знати

15:40, 31 березня 2025
В Мін’юсті розповіли, які майнові права має подружжя після розлучення та як їх поділити.
Договір про поділ майна подружжя на праві спільної сумісної власності – що варто знати
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Сімейний кодекс України дає подружжю право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від того, чи було розірвано шлюб. Цей процес можна здійснити за взаємною згодою через укладання договору про поділ майна. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Що таке договір про поділ майна?

Незважаючи на відсутність чіткого визначення цього договору в законодавстві, він є ефективним інструментом для захисту майнових прав подружжя. Договір про поділ майна — це домовленість між чоловіком і дружиною щодо порядку та умов розподілу рухомого та нерухомого майна, яке перебуває в їхній спільній власності. Після укладення такого договору спільне майно поділяється, і спільна власність на нього припиняється.

Що не підлягає поділу?

Не можна поділити майно, яке належить одному з подружжя на праві особистої приватної власності. Згідно з Сімейним кодексом України, до такого майна належать:

  • майно, набуте до шлюбу;
  • майно, отримане за договором дарування або у порядку спадкування;
  • майно, придбане під час шлюбу за особисті кошти одного з подружжя;
  • житло, набуте внаслідок приватизації;
  • речі індивідуального користування, включаючи коштовності, навіть якщо вони були придбані за спільні кошти.

Чи завжди частки рівні?

Згідно із законодавством, частки подружжя при поділі майна є рівними, якщо інше не передбачено договором або шлюбним договором. Таким чином, подружжя має право домовитися про різний розподіл часток майна.

Нотаріальне посвідчення договору

Якщо йдеться про поділ нерухомості (житловий будинок, квартира, інше нерухоме майно), такий договір обов’язково має бути нотаріально посвідчений.

Предмет договору

Предметом договору є майно, яке перебуває у спільній власності подружжя. Це може бути все майно, набуте під час шлюбу, або його частина. Майно, яке не включено в договір, залишатиметься в спільній сумісній власності.

Що важливо при укладанні договору?

При укладанні договору потрібно визначити обсяг спільного майна, джерела його придбання та його вартість. Всі відомості мають бути внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Розірвання договору

Договір про поділ майна може бути розірваний лише за згодою обох сторін, якщо інше не передбачено умовами договору або законом. Також розірвання можливе за рішенням суду, якщо одна зі сторін порушує умови договору.

У разі розірвання договору зобов’язання сторін припиняються.

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поділ майна Міністерство юстиції України

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