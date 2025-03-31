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Мінцифри увійде до складу сектору безпеки і оборони – Кабмін вніс законопроект

11:43, 31 березня 2025
Законопроектом уряду пропонується включити Мінцифри до складу сектору безпеки і оборони – воно визначатиме пріоритетні напрями розвитку робототехніки, роботизації, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення.
Мінцифри увійде до складу сектору безпеки і оборони – Кабмін вніс законопроект
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Уряд зареєстрував у парламенті законопроект 13141 про внесення змін до Закону «Про національну безпеку України» щодо діяльності органів, які входять до складу сектору безпеки і оборони. Він створює нормативно-правові засади для включення Міністерства цифрової трансформації до складу сектору безпеки і оборони України.

Як зазначає у пояснювальній записці міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, прийняття законопроекту обумовлено необхідністю оперативного реагування на нові виклики, зумовлені технологічною еволюцією війни та зростанням ролі інноваційних підходів у захисті державного суверенітету.

Так, одним із найважливіших чинників забезпечення національної безпеки держави є активізація розвитку вітчизняної робототехніки інших інноваційних технологій для потреб оборони та гарантування безперебійного постачання силам безпеки і силам оборони необхідних зразків оборонних технологій.

При цьому, Закон «Про національну безпеку України», яким визначається та розмежовується повноваження державних органів у сферах національної безпеки і оборони, не забезпечує організаційно-правових умов для здійснення формування та реалізації державної політики у сферах робототехніки, роботизації, безпілотних систем та інших інноваційних технологій.

Виходячи з вищезазначеного, Ставкою Верховного Головнокомандувача Збройних Сил було прийнято рішення про необхідність утворення центрального органу виконавчої влади з повноваженнями щодо реалізації державної політики у сфері розвитку інновацій, технологій, та робототехніки, проведення випробувань та досліджень інноваційних технологій, у тому числі  технологій подвійного та військового призначення.

Разом з тим, зокрема з метою економії бюджетних коштів та більш оперативного вирішення вищезазначеного питання, зважаючи на те, що наразі повноваження щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах цифрових інновацій та технологій, робототехніки та роботизації відповідно до Положення про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18 вересня 2019 р. № 856, покладено на Міністерство цифрової трансформації, пропонується врегулювати порушене питання на законодавчому рівні шляхом внесення відповідних змін до Закону «Про національну безпеку України».

Основні повноваження Мінцифри будуть наступні:

  • визначення пріоритетних напрямів розвитку робототехніки, роботизації, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
  • забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері робототехніки та роботизації та з питань розвитку і використання безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
  • розроблення та організація виконання державних програм розвитку робототехніки, роботизації, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного військового призначення;
  • сприяння розвитку вітчизняного виробництва робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
  • організація надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання, які здійснюють розроблення та виробництво робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій, для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
  • організація та координація випробувань та досліджень зразків робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
  • організація взаємодії між суб’єктами господарювання, які здійснюють розроблення та виробництво робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
  • створення та підтримка інфраструктури для випробування, тестування та демонстрації зразків робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема подвійного та військового призначення;
  • вжиття заходів щодо організації забезпечення складових сектору безпеки та оборони робототехнікою, безпілотними системами та іншими інноваційними технологіями, зокрема подвійного використання та військового призначення з метою стимулювання ефективності бойового використання відповідних технологій тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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Мінцифри увійде до складу сектору безпеки і оборони – Кабмін вніс законопроект

Законопроектом уряду пропонується включити Мінцифри до складу сектору безпеки і оборони – воно визначатиме пріоритетні напрями розвитку робототехніки, роботизації, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення.

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