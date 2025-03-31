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Минцифры войдет в состав сектора безопасности и обороны – Кабмин внес законопроект

11:43, 31 марта 2025
Законопроектом правительства предлагается включить Минцифры в состав сектора безопасности и обороны – оно будет определять приоритетные направления развития робототехники, роботизации, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, включая технологии двойного и военного назначения.
Минцифры войдет в состав сектора безопасности и обороны – Кабмин внес законопроект
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Правительство зарегистрировало в парламенте законопроект № 13141 о внесении изменений в Закон «О национальной безопасности Украины» относительно деятельности органов, входящих в состав сектора безопасности и обороны. Он создает нормативно-правовые основы для включения Министерства цифровой трансформации в состав сектора безопасности и обороны Украины.

Как отмечает в пояснительной записке министр цифровой трансформации Михаил Федоров, принятие законопроекта обусловлено необходимостью оперативного реагирования на новые вызовы, вызванные технологической эволюцией войны и ростом роли инновационных подходов в защите государственного суверенитета.
Так, одним из важнейших факторов обеспечения национальной безопасности государства является активизация развития отечественной робототехники и других инновационных технологий для нужд обороны, а также гарантирование бесперебойного снабжения сил безопасности и обороны необходимыми образцами оборонных технологий.

При этом Закон «О национальной безопасности Украины», который определяет и разграничивает полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны, не обеспечивает организационно-правовых условий для формирования и реализации государственной политики в сферах робототехники, роботизации, беспилотных систем и других инновационных технологий.
Исходя из вышеизложенного, Ставкой Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил было принято решение о необходимости создания центрального органа исполнительной власти с полномочиями по реализации государственной политики в сфере развития инноваций, технологий и робототехники, проведения испытаний и исследований инновационных технологий, включая технологии двойного и военного назначения.
Вместе с тем, в частности с целью экономии бюджетных средств и более оперативного решения вышеуказанного вопроса, учитывая, что в настоящее время полномочия по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сферах цифровых инноваций и технологий, робототехники и роботизации в соответствии с Положением о Министерстве цифровой трансформации Украины, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 18 сентября 2019 года № 856, возложены на Министерство цифровой трансформации, предлагается урегулировать этот вопрос на законодательном уровне путем внесения соответствующих изменений в Закон «О национальной безопасности Украины».

Основные полномочия Минцифры будут следующими:

  • определение приоритетных направлений развития робототехники, роботизации, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, включая технологии двойного и военного назначения;
  • обеспечение нормативно-правового регулирования в сфере робототехники и роботизации, а также вопросов развития и использования беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, включая технологии двойного и военного назначения;
  • разработка и организация выполнения государственных программ развития робототехники, роботизации, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, включая технологии двойного и военного назначения;
  • содействие развитию отечественного производства робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, включая технологии двойного и военного назначения;
  • организация предоставления финансовой поддержки субъектам хозяйствования, осуществляющим разработку и производство робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, включая технологии двойного и военного назначения;
  • организация и координация испытаний и исследований образцов робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, включая технологии двойного и военного назначения;
  • организация взаимодействия между субъектами хозяйствования, осуществляющими разработку и производство робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, включая технологии двойного и военного назначения;
  • создание и поддержка инфраструктуры для испытаний, тестирования и демонстрации образцов робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, включая технологии двойного и военного назначения;
  • принятие мер по организации обеспечения компонентов сектора безопасности и обороны робототехникой, беспилотными системами и другими инновационными технологиями, включая технологии двойного и военного назначения, с целью стимулирования эффективности боевого применения соответствующих технологий и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

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