Microsoft изменит легендарный синий «экран смерти» в Windows 11 — он может стать зеленым

Синий «экран смерти», возникающий при критических сбоях Windows, в скором времени уйдет в прошлое.

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Компания Microsoft решила отказаться от привычного синего «экрана смерти» в Windows, заменив его на зеленый. Об этом сообщили в официальном блоге, посвященном анонсу сборки Windows 11 Insider Preview 26120.3653.

Помимо смены цвета, с экрана ошибки исчезнут привычные QR-код и грустный смайлик. Эти элементы ранее использовались для упрощенной диагностики системных сбоев, однако теперь компания решила придерживаться более минималистичного дизайна, соответствующего принципам Windows 11.

По данным Windows Latest, в качестве альтернативы зеленому также рассматривается черный фон.

«Мы предлагаем оптимизированный интерфейс для случаев неожиданной перезагрузки, который согласуется с дизайном Windows 11 и способствует более быстрому возвращению пользователей к работе. Мы упростили ваш опыт, оставив только техническую информацию на экране», — говорится в обращении Microsoft.

Нововведение пока доступно только участникам программы Windows Insider в бета-канале. Какой именно вариант цветового оформления — зеленый или черный — будет включен в финальную версию Windows 11, пока неизвестно.

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