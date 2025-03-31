Microsoft змінить легендарний синій «екран смерті» у Windows 11 — він може стати зеленим

Синій «екран смерті», що виникає при критичних збоях Windows, незабаром піде в минуле.

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Компанія Microsoft вирішила відмовитися від звичного синього «екрана смерті» у Windows, замінивши його на зелений. Про це повідомили в офіційному блозі, присвяченому анонсу збірки Windows 11 Insider Preview 26120.3653.

Окрім зміни кольору, з екрана помилки зникнуть звичні QR-код і сумний смайлик. Ці елементи раніше використовувалися для спрощеної діагностики системних збоїв, однак тепер компанія вирішила дотримуватися більш мінімалістичного дизайну, що відповідає принципам Windows 11.

За даними Windows Latest, як альтернативу зеленому також розглядають чорний фон.

«Ми пропонуємо оптимізований інтерфейс для випадків неочікуваного перезапуску, який узгоджується з дизайном Windows 11 і сприяє швидшому поверненню користувачів до роботи. Ми спростили ваш досвід, залишивши лише технічну інформацію на екрані», — йдеться у зверненні Microsoft.

Нововведення поки доступне лише учасникам програми Windows Insider у бета-каналі. Який саме варіант кольорового оформлення — зелений чи чорний — буде включено до фінальної версії Windows 11, наразі невідомо.

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