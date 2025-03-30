Це 100% станеться, — Трамп прокоментував плани взяти під контроль Гренландію

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що Гренландія опиниться під контролем Сполучених Штатів. Більше того, він не відкидає, що контроль над островом США отримають військовим шляхом. Про це Трамп сказав в інтерв'ю NBC News.
Глава Білого дому заявив, що у нього відбулися реальні переговори про анексію Гренландії, яка зараз є напівавтономною датською територією. При цьому він додав, що існує велика ймовірність того, що "США зможуть зробити це без військової сили".
"Ми отримаємо Гренландію. Так, 100%. Існує велика ймовірність того, що ми зможемо зробити це без військової сили, але я нічого не виключаю", – заявив Трамп.
Відповідаючи на запитання, який сигнал анексія Гренландії надішле Росії й світу, Трамп сказав, що «не думає про це».
«Я про це не думаю. Гренландія — це дуже окрема тема, зовсім інша. Це міжнародний мир. Це міжнародна безпека і сила. У вас є кораблі, що плавають за межами Гренландії з Росії, Китаю та багатьох інших місць. І ми не дозволимо статися тому, що може зашкодити світу або Сполученим Штатам», — заявив американський президент.
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Дональд Трамп під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті відповів на питання про потенційне приєднання Гренландії до Штатів. На запитання журналіста про бачення президента щодо потенційної анексії Гренландії Трамп відповів: «Я думаю, що це відбудеться».
У Гренландії відбулися масштабні протести через заяви Трампа про анексію.
Додамо, США зможуть викупити Гренландію лише за згодою Великої Британії, сказав колишній міністр Данії.
Як відомо, у Гренландії відбулися дострокові парламентські вибори. На них здобула перемогу партія Demokraatit. Її лідер Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що гренландці не хочуть бути американцями.
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