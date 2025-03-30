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Це 100% станеться, — Трамп прокоментував плани взяти під контроль Гренландію

09:52, 30 березня 2025
Дональд Трамп не виключає варіанту застосування військової сили.
Це 100% станеться, — Трамп прокоментував плани взяти під контроль Гренландію
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Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що Гренландія опиниться під контролем Сполучених Штатів.  Більше того, він не відкидає, що контроль над островом США отримають військовим шляхом. Про це Трамп сказав в інтерв'ю NBC News.

Глава Білого дому заявив, що у нього відбулися реальні переговори про анексію Гренландії, яка зараз є напівавтономною датською територією. При цьому він додав, що існує велика ймовірність того, що "США зможуть зробити це без військової сили".

"Ми отримаємо Гренландію. Так, 100%. Існує велика ймовірність того, що ми зможемо зробити це без військової сили, але я нічого не виключаю", – заявив Трамп.

Відповідаючи на запитання, який сигнал анексія Гренландії надішле Росії й світу, Трамп сказав, що «не думає про це».

«Я про це не думаю. Гренландія — це дуже окрема тема, зовсім інша. Це міжнародний мир. Це міжнародна безпека і сила. У вас є кораблі, що плавають за межами Гренландії з Росії, Китаю та багатьох інших місць. І ми не дозволимо статися тому, що може зашкодити світу або Сполученим Штатам», — заявив американський президент.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Дональд Трамп під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті відповів на питання про потенційне приєднання Гренландії до Штатів. На запитання журналіста про бачення президента щодо потенційної анексії Гренландії Трамп відповів: «Я думаю, що це відбудеться».

У Гренландії відбулися масштабні протести через заяви Трампа про анексію.

Додамо, США зможуть викупити Гренландію лише за згодою Великої Британії, сказав колишній міністр Данії. 

Як відомо, у Гренландії відбулися дострокові парламентські вибори. На них здобула перемогу партія Demokraatit. Її лідер Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що гренландці не хочуть бути американцями.

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Дональд Трамп

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