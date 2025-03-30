Практика судів
  1. В Україні

Податкова пояснила, чи необхідно особі, яка здає в оренду особисте майно, реєструватись ФОП

10:28, 30 березня 2025
Фізична особа може здавати власне нерухоме майно в оренду без реєстрації ФОП, але є нюанси.
Податкова пояснила, чи необхідно особі, яка здає в оренду особисте майно, реєструватись ФОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба в Одеській області пояснює, чи необхідно фізичній особі реєструватись ФОП при наданні в оренду особистого майна. 

Зазначається, що відповідно до ст. 319 та ст. 320 Цивільного кодексу власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд, у тому числі для здійснення підприємницької діяльності.

Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) здійснюється відповідно до п. 170.1 ст. 170 розд. IV Податкового кодексу від 2 грудня 2010 року № 2755-VI.

Якщо орендар є фізичною особою, яка не є самозайнятою особою, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець.

Таким чином, здавання в оренду власного нерухомого майна може здійснюватися фізичними особами як у межах підприємницької діяльності, так і шляхом виконання норм п. 170.1 ст. 170 розд. IV ПКУ без реєстрації орендодавця фізичною особою – підприємцем.

Такий платник за результатами звітного податкового року зобов’язаний до 1 травня року, що настає за звітним, подати до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку, податкову декларацію про майновий стан і доходи, в якій задекларувати суму отриманого доходу та визначити податкові зобов’язання з ПДФО та військового збору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ФОП податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У судді виникли сумніви, що колегія ВККС якісно перевірила його практичне завдання під час конкурсу в апеляційні суди – позов розгляне Верховний Суд

Суддя Андрій Сліденко не погодився зі своєю оцінкою за практичне завдання під час конкурсу в апеляційні адміністративні суди.

Державних службовців у 2024 році стали частіше притягати до дисциплінарної відповідальності, хоча звільнень стало менше

Кількість порушень правил етичної поведінки державних службовців збільшилися майже в три рази.

Верховна Рада схвалила законопроект щодо тимчасового скасування обмеження на строки відрядження суддів

Парламент прийняв в першому читанні законопроект, за яким обмеження загального строку відрядження судді не застосовуються щодо відряджених суддів апеляційних судів – до дня завершення ВККС конкурсу, а щодо відряджених суддів місцевих судів – протягом добору та 6 місяців з дня його завершення.

Верховна Рада внесла зміни до закону про державну службу – у тому числі стосовно зарплат працівників апаратів судів

Парламент ухвалив зміни до закону про державну службу, які стосуються також і визначення розмірів посадових окладів державних службовців апаратів судів, органів та установ системи правосуддя.

За порушення заборони на ототожнення адвоката з клієнтом зможуть оштрафувати до 5100 грн — Рада схвалила законопроект за основу

Законопроектом пропонується увести штрафи за ототожнення адвоката і клієнта, зокрема у медіа.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Фролова
    Ірина Фролова
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Анзор Саадулаєв
    Анзор Саадулаєв
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ігор Качур
    Ігор Качур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Осіян
    Олексій Осіян
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Марченко
    Оксана Марченко
    суддя Господарського суду Києва, заступниця голови Ради суддів України