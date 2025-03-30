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Налоговая объяснила, необходимо ли лицу, сдающему в аренду личное имущество, регистрироваться ФЛП

10:28, 30 марта 2025
Физическое лицо может сдавать собственное недвижимое имущество в аренду без регистрации ФЛП, но есть нюансы.
Налоговая объяснила, необходимо ли лицу, сдающему в аренду личное имущество, регистрироваться ФЛП
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Налоговая служба в Одесской области объясняет, необходимо ли физлицу регистрироваться ФЛП при предоставлении в аренду личного имущества.

Отмечается, что согласно ст. 319 и ст. 320 Гражданского кодекса собственник владеет, пользуется, распоряжается своим имуществом по собственному усмотрению, в том числе для осуществления предпринимательской деятельности.

Налогообложение дохода от предоставления недвижимости в аренду (субаренду, эмфитевзис), жилой наем (поднайм) осуществляется в соответствии с п. 170.1 ст. 170 разд. IV Налогового кодекса от 2 декабря 2010 г. № 2755-VI.

Если арендатор является физическим лицом, не являющимся самозанятым лицом, лицом, ответственным за начисление и уплату (перечисление) налога в бюджет, есть плательщик налога – арендодатель.

Таким образом, сдача в аренду собственного недвижимого имущества может производиться физическими лицами как в пределах предпринимательской деятельности, так и путем выполнения норм п. 170.1 ст. 170 разд. IV НКУ без регистрации арендодателя физическим лицом – предпринимателем.

Такой плательщик по результатам отчетного налогового года обязан до 1 мая года, следующего за отчетным, подать в контролирующий орган, в котором состоит на учете, налоговую декларацию об имущественном положении и доходах, в которой задекларировать сумму полученного дохода и определить налоговые обязательства по НДФЛ и военному сбору.

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