На какие доплаты могут рассчитывать пенсионеры в возрасте 65-70 лет

Доплаты будут ждать неработающих пенсионеров, имеющих необходимый страховой стаж.

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В 2025 году украинских пенсионеров ожидает повышение выплат. Согласно постановлению Кабмина №209, доплаты получат неработающие пенсионеры, имеющие необходимый страховой стаж.

Доплата рассчитывается в зависимости от возраста и размера пенсии:

Лица 65+ – если пенсия меньше 3758 грн, доплата устанавливается до этого уровня (при наличии стажа 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин).

Лица до 70 лет – пенсия не может быть менее 3 323 грн (для тех, кто имеет 35/30 лет стажа или является лицом с инвалидностью I группы).

Лица 70-80 лет - если пенсия меньше 3613 грн, ее также доплачивают (за стажа 35/30 лет).

Лица 80+ – аналогичная доплата предусмотрена для тех, чья пенсия не достигает 3758 грн (минимальный стаж – 25 лет для мужчин, 20 лет для женщин).

Отдельные надбавки для пенсионеров 65-70 лет не предусмотрены. Однако по достижении 70-летнего возраста им устанавливается дополнительная выплата — от 70 до 74 лет доплата составляет 300 грн.

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