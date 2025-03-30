На які доплати можуть розраховувати пенсіонери у віці 65-70 років

Доплати чекатимуть на непрацюючих пенсіонерів, які мають необхідний страховий стаж.

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У 2025 році на українських пенсіонерів чекає підвищення виплат. Згідно з постановою Кабміну № 209, доплати отримають непрацюючі пенсіонери, які мають необхідний страховий стаж.

Доплата розраховується залежно від віку та розміру пенсії:

Особи 65+ – якщо пенсія менша за 3 758 грн, доплата встановлюється до цього рівня (за наявності стажу 35 років у чоловіків і 30 років у жінок).

Особи до 70 років – пенсія не може бути меншою за 3 323 грн (для тих, хто має 35/30 років стажу або є особою з інвалідністю I групи).

Особи 70-80 років – якщо пенсія менша за 3 613 грн, її також доплачують (за стажу 35/30 років).

Особи 80+ – аналогічна доплата передбачена для тих, чия пенсія не досягає 3 758 грн (мінімальний стаж – 25 років для чоловіків, 20 років для жінок).

Окремих надбавок для пенсіонерів 65-70 років не передбачено. Однак після досягнення 70-річного віку їм встановлюється додаткова виплата — від 70 до 74 років доплата становить 300 грн.

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