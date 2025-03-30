Это 100% произойдет, — Трамп прокомментировал планы взять под контроль Гренландию

Дональд Трамп не исключает вариант применения военной силы.

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Гренландия окажется под контролем Соединенных Штатов. Более того, он не исключает, что контроль над островом США получат военным путем. Об этом Трамп сказал в интервью NBC News.

Глава Белого дома заявил, что у него состоялись реальные переговоры об аннексии Гренландии, которая сейчас является полуавтономной датской территорией. При этом он добавил, что существует большая вероятность, что "США смогут сделать это без военной силы".

"Мы получим Гренландию. Да, 100%. Существует большая вероятность того, что мы сможем сделать это без военной силы, но я ничего не исключаю", – заявил Трамп.

Отвечая на вопрос, какой сигнал аннексия Гренландии пошлет России и миру, Трамп сказал, что "не думает об этом".

"Я об этом не думаю. Гренландия – это очень отдельная тема, совсем другая. Это международный мир. Это интернациональная сохранность и сила. У вас есть корабли, плавающие за пределами Гренландии из России, Китая и многих других мест. И мы не позволим произойти потому, что может нанести вред миру или Соединенным Штатам", — заявил американский президент.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете ответил на вопрос о потенциальном присоединении Гренландии к Штатам. На вопрос журналиста о его видении возможной аннексии Гренландии Трамп ответил: «Я думаю, что это произойдет».

В Гренландии состоялись досрочные парламентские выборы. На них победу одержала партия Demokraatit. Ее лидер Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что гренландцы не хотят становиться американцами.

Также в Гренландии прошли масштабные протесты из-за заявлений Дональда Трампа об аннексии.

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