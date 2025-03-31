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Украина получила около $400 млн от МВФ на финансирование реформ

12:04, 31 марта 2025
Украина получила восьмой транш от МВФ.
Украина получила около $400 млн от МВФ на финансирование реформ
Фото: bank.gov.ua
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В Госбюджет Украины поступил восьмой транш от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Транш составляет около 400 млн долларов США (300,47 млн СПЗ). Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

28 марта Исполнительный совет Фонда одобрил седьмой пересмотр программы EFF. Украина уже прошла семь пересмотров этой программы за два года, что позволило привлечь более 10,1 млрд долларов США из предусмотренных 15,5 млрд долларов США. С начала полномасштабной войны Украина получила 12,8 млрд долларов США финансовой помощи от МВФ.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил: «Мы продолжаем активно работать над внедрением совместно определенных реформ по Программе».

Согласно условиям программы МВФ, на 2025 год предусмотрено до 2,3 млрд долларов США по результатам четырех пересмотров.

С начала полномасштабной войны МВФ является третьим по величине поставщиком финансовой помощи Украине после Европейского Союза и США.

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финансы МВФ

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