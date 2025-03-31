Уже в апреле в определенное время в городе будет понижено давление, а у тех, кто живет на верхних этажах воды, может не быть вообще.

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В апреле в Ровно вводят почасовую подачу воды. Причина – необоснованный тариф. Об этом сообщает Ровнооблводоканал.

Как отмечают в коммунальном предприятии, действующий тариф в размере 32 гривен за кубометр экономически необоснован. На самом деле, себестоимость услуги значительно выше — более 57 гривен. Однако из-за моратория на повышение тарифов во время войны предприятие вынуждено работать в условиях постоянного дефицита средств.

В результате с апреля на ряде улиц города будет понижено давление в системе, а жители верхних этажей многоэтажек могут остаться без воды в привычные часы. Почасовой график подачи воды – вынужденный шаг, чтобы удержать систему водоснабжения в целом, отметили в Ровнооблводоканале.

Как долго будет такая ситуация, не уточняется.

Коммунальщики предостерегают жителей, чтобы те заранее готовились к изменениям и делали запасы воды, а также следили за официальными сообщениями предприятия о конкретных графиках подачи в своих микрорайонах.

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