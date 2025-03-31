Брал взятки с импортеров электроники в Украину — задержан чиновник Львовской таможни

Начальник одного из таможенных постов таможни задержали на получении 23 тысяч долларов.

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Начальника одного из таможенных постов Львовской таможни задержали при получении взятки в размере 23 тысяч долларов. Об этом сообщают Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

Согласно материалам дела, должностное лицо получало взятки от импортеров электронной техники в Украину. В обмен на денежное вознаграждение он помогал предпринимателям «обходить» процедуры растаможивания и избегать соответствующих платежей в государственный бюджет.

По данным СБУ, речь идет о «черном» импорте дорогостоящей цифровой техники известных брендов, которую бизнесмены завозили из-за границы.

Размер неправомерной выгоды составлял 5% или 7% от фактической стоимости товара и зависел от его вида.

Как установило следствие, только по одному из задокументированных эпизодов должностное лицо «пропустило» продукцию без уплаты пошлины на сумму свыше 15 млн гривен. За это он потребовал 23 тысячи долларов.

Для оформления сделки чиновник вносил недостоверные данные в автоматизированную систему таможенного оформления.

Правоохранители задержали таможенника после получения им всей суммы неправомерной выгоды. В салоне его автомобиля была обнаружена наличность, полученная преступным путем.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Проводится расследование с целью привлечения к ответственности всех участников схемы.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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