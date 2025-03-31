Духовный советник Трампа Марк Бернс посетил пострадавшие от войны города Украины

Пастор Марк Бернс, духовный советник Дональда Трампа, приехал в Украину для ознакомления с последствиями войны.

Фото: Facebook / Chief rabbi of Ukraine

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В Украину прибыл пастор Марк Бернс, личный духовный советник президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Асман, отметив, что Бернс приехал по его приглашению. Моше Асман охарактеризовал пастора как «известного в религиозных и политических кругах США деятеля, чей голос имеет вес в формировании новой стратегии и политики Америки».

Во время своего визита Бернс посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, чтобы увидеть последствия преступлений российской армии против мирного населения Украины и пообщаться со свидетелями этих событий. По словам Асмана, увиденное глубоко поразило пастора, и он не скрывал своей боли и возмущения. «Я уверен, что эти эмоции и свидетельства не останутся лично у него. Пастор Бернс - человек, который имеет возможность быть услышанным там, где принимаются большие решения. И я верю, что голос правды из Украины будет донесен до самого сердца нового американского руководства», - отметил пастор Марк Бернс.

Фото: Facebook / Chief rabbi of Ukraine

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