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Apple впровадить ШІ-лікаря та відстеження харчування в оновленні Health на iOS 19.4

15:04, 31 березня 2025
iOS 19.4 отримає нову функцію лікаря з відео та рекомендаціями для користувачів Apple Watch.
Apple впровадить ШІ-лікаря та відстеження харчування в оновленні Health на iOS 19.4
Фото: Bloomberg
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Apple готується оновити застосунок «Здоров’я» в iOS 19.4 наступного року, додавши нову функцію лікаря на основі штучного інтелекту, повідомив Марк Гурман з Bloomberg. Ця функція надаватиме персоналізовані рекомендації щодо здоров’я та буде супроводжуватись відео від медичних експертів. Наприклад, якщо Apple Watch зафіксує погіршення серцевого ритму, користувач отримає відео з інформацією про ризики серцевих захворювань. Ймовірно, ця функція буде частиною сервісу Apple Health+.

Крім того, застосунок отримує можливість відстеження харчування, що дозволить йому змагатися з популярним додатком MyFitnessPal. Apple також планує інтегрувати в Health функцію ШІ-коучингу для тренувань, яка допомагатиме покращити техніку виконання вправ. В майбутньому ця функція може бути частиною сервісу Apple Fitness+.

Оновлення iOS 19 очікується у вересні цього року, а iOS 19.4 — у березні або квітні 2026 року.

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Apple ШІ

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