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В Украине появятся сканирующие системы для проверки вагонов

13:34, 31 марта 2025
В Украине до 2025 года запустят новые системы для таможенного контроля на железной дороге.
В Украине появятся сканирующие системы для проверки вагонов
Фото: uga.ua
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В Украине до конца 2025 года появятся первые сканирующие системы для осмотра железнодорожных вагонов и контейнеров, что позволит улучшить таможенный контроль. К этому времени подобные проекты в стране не реализовывались. В частности, в 2024 году 69% украинского экспорта было осуществлено морским транспортом, а 23% - по железной дороге. Об этом сообщила Гостаможслужба.

Новые сканирующие системы позволяют осуществлять неинтрузивный контроль, то есть без вмешательства в конструкцию вагонов проверять их содержимое на соответствие документам. Это позволит эффективно выявлять контрабанду, в частности табачные изделия, наркотические средства и другие запрещенные вещества.

Первые железнодорожные сканеры появятся на станциях «Мостиска-2» и «Ягодин» на границе с Польшей. Кроме того, продолжаются переговоры о поставках сканирующих систем для пунктов пропуска на границах со Словакией и Румынией. Процесс сканирования будет полностью автоматизирован, будет работать круглосуточно и позволит двунаправленное сканирование.

Благодаря высокой детализации изображений таможенники смогут выявлять даже мелкие скрытые элементы в конструкциях вагонов, например, в полу или стенах. Сканеры соответствуют самым высоким стандартам по глубине проникновения и качеству изображения. Они также оснащены программным обеспечением для автоматизированного выбора вагонов для сканирования, исключая пассажирские вагоны и локомотивы.

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