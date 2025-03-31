Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина выступает за справедливый мир и предложила полное прекращение огня, в то время как Россия наоборот затягивает войну.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Россия продолжает нарушать договоренности об энергетическом перемирии, совершая обстрелы гражданской инфраструктуры и ведя активные боевые действия на фронте.

По его словам, Украина уже давно предложила всеобъемлющее прекращение огня и неоднократно демонстрировала свою готовность к справедливому миру. В то же время РФ, напротив, делает шаги, препятствующие окончанию войны.

"Россия делает все, чтобы война не завершалась", – написал Ермак в Телеграм.

Как ранее писала «Судебно-юридическая гаета», Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Саудовской Аравии достигли договоренностей по поводу тишины в Черном море и запрета на удары по энергетической инфраструктуре.

В то же время противник неоднократно срывал договоренности об энергетическом перемирии, пытаясь переложить вину на Украину, мол это ВСУ "нарушают договоренности".

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