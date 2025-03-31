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Посадовець Київзеленбуду, який заплатив за незавершений ремонт скверу понад 6 млн грн, постане перед судом

21:05, 31 березня 2025
Тепер посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Посадовець Київзеленбуду, який заплатив за незавершений ремонт скверу понад 6 млн грн, постане перед судом
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У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно заступника начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» за обвинуваченням у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та у службовому підробленні.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у вересні 2024 року КО «Київзеленбуд» та приватне товариство уклали договір на капітальний ремонт скверу у провулку Чеховському у Шевченківському районі на суму понад 6 млн гривень.

Згідно з договором, усі роботи мали бути виконані до 22 грудня 2024 року. Наприкінці грудня замовник підписав акти виконаних робіт та оплатив їх в повному обсязі.

«Однак вже 10 січня 2025 року правоохоронці за участі працівників Північного офісу аудитслужби та КО «Київзеленбуд» оглянули сквер та встановили, що роботи не виконані. Зокрема, під час проведення огляду працівники підрядної організації почали висаджувати квіти, які згідно актів виконаних робіт уже давно висаджені, а також проводити ремонтні роботи», - додали у прокуратурі.

Наразі обвинувальний скеровано до суду.

Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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прокуратура Київ

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