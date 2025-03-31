Telegram начал замораживать аккаунты – кто в зоне риска

Telegram начал замораживать аккаунты пользователей, которые нарушают правила платформы. Такой аккаунт переходит в режим «Только для чтения», что означает, что пользователь сможет только просматривать сообщения, но не сможет отправлять их, создавать или администрировать каналы, а также участвовать в сообществах. Замороженный аккаунт будет обозначен соответствующим маркером, указывающим на ограничения.
Владельцы аккаунтов, которые были заблокированы, имеют возможность обжаловать замораживание через официального бота @SpamBot. Если апелляцию не подать вовремя, аккаунт будет окончательно удален.
Основания для блокировки включают:
Во избежание блокировки пользователям следует соблюдать правила платформы, не отправлять спам, не добавлять незнакомцев в группы и быть осторожными с подозрительными сообщениями.
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