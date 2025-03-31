Telegram начал замораживать аккаунты – кто в зоне риска

Telegram вводит режим «Только для чтения» для аккаунтов, нарушающих правила.

Фото: Cato Institute

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Telegram начал замораживать аккаунты пользователей, которые нарушают правила платформы. Такой аккаунт переходит в режим «Только для чтения», что означает, что пользователь сможет только просматривать сообщения, но не сможет отправлять их, создавать или администрировать каналы, а также участвовать в сообществах. Замороженный аккаунт будет обозначен соответствующим маркером, указывающим на ограничения.

Владельцы аккаунтов, которые были заблокированы, имеют возможность обжаловать замораживание через официального бота @SpamBot. Если апелляцию не подать вовремя, аккаунт будет окончательно удален.

Основания для блокировки включают:

Спам и нежелательные сообщения, в том числе массовая рассылка рекламы и фишинговых ссылок.

Мошенничество, манипуляции, фейковые розыгрыши и выманивание личных данных.

Оскорбления, угрозы и дискриминационные высказывания.

Распространение незаконного контента, такого как призывы к насилию или распространение порнографии.

Нарушение авторских прав, публикация пиратского контента.

Выдача себя за другое лицо, создание фальшивых аккаунтов.

Во избежание блокировки пользователям следует соблюдать правила платформы, не отправлять спам, не добавлять незнакомцев в группы и быть осторожными с подозрительными сообщениями.

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