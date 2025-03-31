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Для участия в отборе на 1 800 должностей судей местных судов подали документы 8 549 кандидатов - как проходили отборы предыдущих лет

14:00, 31 марта 2025
Доборы 2011, 2012, 2013 и 2017 годов проходили более скромно, но регулярно.
Для участия в отборе на 1 800 должностей судей местных судов подали документы 8 549 кандидатов - как проходили отборы предыдущих лет
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Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала информацию о финальном количестве кандидатов на должности судей местных общих, административных и хозяйственных судов, подавших документы для участия в отборе на 1800 вакантных должностей судей.

По данным ВККС, документы подали 8 549 кандидатов на должности судей из числа помощников судей, работников аппаратов судов, адвокатов, прокуроров, юрисконсультов, государственных служащих, полицейских, ученых-юристов и т. д. 

Указанная цифра, по информации Комиссии, не учитывает несколько сотен действующих судей, которые будут "соревноваться" за вакантные должности в судах с кандидатами на должности судей с целью сменить свое место работы. 

Интересно, что многие документы были представлены в последние три дня до конца срока, определенного для подачи документов – с 28 по 30 марта. 

Если по состоянию на 27 марта документы подали 4 946 кандидатов, то по итогам воскресенья количество претендентов на должности судей достигло 8 549 человек. 

Как проходили отборы на должности судей в предыдущие годы 

В 2011-2017 годах в Украине прошли четыре отбора на должности судей судов первой инстанции. 

Проходили они по разным процедурам и правилам. Например, отбор 2017 года состоял из двух групп участников – кандидатов с опытом работы на должностях помощников судей и из представителей других юридических профессий. 

Кроме того, отборы 2011-2013 годов проводились в достаточно сжатые сроки. 

Также следует отметить, что до сих пор ни один отбор на должности судей по тем или иным причинам не смог заполнить все предложенное в дальнейшем вакантные должности судей. 

Отбор на должности судей 2011 года

Объявление отбора – 18 марта 2011 года 

Прогнозируемое количество вакантных должностей судей – 686 

Количество кандидатов, подавших документы – 3 593 

Получили допуск к участию в отборе – 3 430 претендентов 

Отбор на должности судей 2012 года 

Объявление отбора – 28 марта 2012 года 

Прогнозируемое количество вакантных должностей судей – 724 

Количество кандидатов, подавших документы – 3 614 

Получили допуск к участию в отборе – 3 584 кандидата

Отбор на должности судей 2012-2013 годов

Объявление отбора – 5 ноября 2012 года 

Прогнозируемое количество вакантных должностей судей – 650 

Количество кандидатов, подавших документы – 2 663

Получили допуск к участию в отборе – 2 406 кандидатов 

Отбор на должности судей 2017 года 

Объявление отбора – 3 апреля 2017 года 

Прогнозируемое количество вакантных должностей судей – 600 

Количество кандидатов, подавших документы – 5 420 

Получили допуск к участию в отборе две группы кандидатов:

без сдачи отборочного экзамена и прохождения специальной проверки (участники отборов прошлых лет, которые уже были зачислены в резерв) – 603 кандидата

кандидаты, принявшие участие в отборе впервые – 4 529

В общей сложности допуск получили 5 132 претендента на должности судей.

Фактически, из-за длительного отсутствия полномочного состава ВККС (2019-2023 годы), полностью процедуры отбора 2017 года завершились только в 2024 году.

Автор: Вячеслав Хрипун

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