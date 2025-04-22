У МОН показали, як бачать нові кабінети та лабораторії STEM у школах – фото

Уряд виділив субвенції, завдяки яким уже в новому навчальному році школи отримають сучасні лабораторії та профільні кабінети.

Джерело фото: stem.T4L / Unsplash

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У Міністерстві освіти та науки показали, який вигляд можуть мати кабінети та лабораторії природничих наук у рамках Нової української школи.

«Освіта — це не лише про знання, а й про середовище. Третій рік поспіль Міністерство освіти і науки України спільно з Big City Lab працює над його оновленням: створюємо школи й профтехи, у яких простір — це місце для досліджень та взаємодії. Де кожна кімната — про можливості, комфорт та натхнення. Де хочеться залишатися трохи довше, ніж треба», - кажуть у МОН.

Новий проєкт — про те, як облаштовувати простори Нової української школи: кабінети та лабораторії хімії, фізики, біології, географії, математики та лабораторії STEM.

Зокрема, має бути дотримано п’яти принципів:

Функціональність — простір відповідає освітнім програмам і завданням.

Ергономічність — зручність, безбар’єрність та комфорт.

Естетика — красиві рішення незалежно від бюджету на втілення.

Практичність — обладнання та матеріали витривалі і довговічні.

Доступність — усе легко знайти і закупити в будь-яку українську школу.

Відтак, у МОН вказують, що знайшли рішення, що врахує та збалансує ці вимоги, та готові показати, який вигляд матимуть оновлені класи та лабораторії природничої галузі в Новій українській школі.

«І що важливо — ці рішення скоро будуть втілені в життя. Адже уряд виділив субвенції, завдяки яким уже в новому навчальному році школи отримають сучасні лабораторії та профільні кабінети», - зазначили у МОН.

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