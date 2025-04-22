У Кривому Розі на Великдень невідомий намагався підпалити будівлю синагоги

Зловмисник кинув два «коктейля Молотова» у синагогу.

Фото: Свої Кривий Ріг

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У Кривому Розі 20 квітня, на Великдень, невідомий намагався підпалити будівлю синагоги. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Інцидент стався на території Центрально-Міського району. Попередньо відомо, що зловмисник із закритим обличчям балаклавою кинув 2 пляшки із легкозаймистою речовиною під будівлю та втік.

Пожежу вдалось ліквідувати самостійно. В результаті пошкоджено верхню частину вхідної двері. Люди не постраждали.

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