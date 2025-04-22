У Києві викрили схему ухилення від сплати податків через фальшиві РРО

У столиці продавали брендовий одяг з псевдочеками.

Фото: dp.tax.gov.ua

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У Києві викрили суб’єкта господарювання, який продавав брендовий одяг за готівку, імовірно використовуючи нелегальне програмне забезпечення для приховування реальних обсягів продажів. Про це повідомила Державна податкова служба.

Під час моніторингу розрахункових операцій у сфері торгівлі було виявлено магазин, де клієнтам видавали псевдофіскальні чеки з позначкою «Режим роботи: Онлайн». Проте ці операції не фіксувалися в Системі обліку даних РРО, що свідчить про спробу зменшення об’єкту оподаткування.

Податківці підтвердили використання спеціального програмного забезпечення, яке імітує роботу легального програмного РРО та дозволяє маніпулювати даними, спотворюючи податкову звітність.

«Такі дії завдають шкоди державному бюджету й створюють нерівні умови для добросовісного бізнесу.

Суб’єкта господарювання очікують штрафні санкції. Крім цього, інформацію про виявлені порушення податківці передадуть до правоохоронних органів для надання правової оцінки і вжиття відповідних заходів реагування», - заявили у податковій.

ДПС закликала всіх підприємців працювати прозоро та використовувати лише офіційно зареєстровані РРО без втручання в їх роботу, щоб уникнути фінансової і кримінальної відповідальності.

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