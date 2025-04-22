Потерю личного состава и временную утрату отдельных территорий государства депутаты предлагают не считать преступлением при определенных условиях

Народные депутаты внесли законопроект, согласно которому при совокупности условий не будут считаться преступлением действия военного командования, приведшие к потере личного состава, военного имущества или временной утрате отдельных территорий государства

Фото: rada.gov.ua

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Группа народных депутатов, среди которых председатель правоохранительного комитета Верховной Рады Сергей Ионушас, а также Николай Стефанчук, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Андрей Осадчук, Марьяна Безуглая и другие, зарегистрировали законопроект 13146-1 об обстоятельствах, исключающих уголовную ответственность за деяния, совершенные во время защиты Украины от вооруженной агрессии и обеспечивающих боевой иммунитет.

Этим законопроектом предлагается изложить в новой редакции статью 43-1 Уголовного кодекса.

В частности, инициаторы законопроекта предлагают предусмотреть, что не является преступлением деяние комбатанта, который на основании полученной информации, с учетом сложившейся обстановки и в соответствии со своими полномочиями принял решение о проведении военной операции (боевых действий) или осуществил такую операцию (боевые действия) для отпора вооруженной агрессии против Украины, что привело к:

потере личного состава,

потере боевой техники или иного военного имущества,

временной утрате отдельных территорий государства

или к причинению иного вреда правоохраняемым интересам.

Под комбатантами предлагается считать военное командование, военнослужащих, полицейских полиции особого назначения Национальной полиции, добровольцев Сил территориальной обороны ВСУ, работников правоохранительных органов, которые в соответствии со своими полномочиями участвуют в обороне Украины и прочих.

Также народные депутаты предлагают установить, что не является преступлением деяние должностного лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, которое для отпора вооруженной агрессии против Украины осуществило военные или военно-организационные меры, в результате которых причинен вред правоохраняемым интересам, если в сложившейся обстановке невозможно было иными средствами достичь значительного общественно полезного результата и если причиненный вред соответствовал ожидаемому результату и обстановке совершения должностным лицом действия или бездействия.

Должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, предлагается считать должностных лиц, занимающих должности, связанные с выполнением властных, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей в органе государственной власти или местного самоуправления.

Вместе с тем, если такое должностное лицо с прямым умыслом причинило правоохраняемым интересам вред, явно непропорциональный ожидаемому результату или обстановке совершения действия или бездействия, то оно подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.

Положения, касающиеся декриминализации, предлагается не применять в случае совершения лицом преступления против человечности, преступления геноцида или военного преступления.

Кроме того, из статьи 43-1 в случае принятия закона исчезнет норма, что не считается выполнением долга по защите Отечества деяние, которое явно не соответствует опасности агрессии или обстановке отпора и сдерживания, не было необходимым для достижения значительной общественно полезной цели в конкретной ситуации и создало угрозу для жизни других людей или угрозу экологической катастрофы либо наступления других чрезвычайных событий большего масштаба (ч. 4 ныне действующей статьи 43-1 УК).

Как и сейчас, законопроектом предусмотрено, что каждое лицо имеет право для отпора вооруженной агрессии против Украины причинить любыми средствами вред государству-агрессору, его вооруженному формированию, лицам, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины, представителю оккупационной администрации государства-агрессора или участнику незаконного вооруженного формирования, созданного государством-агрессором, поддерживаемого им или действующего от его имени или в его интересах. Вместе с тем, если сейчас такие действия не считаются преступлением, если совершены в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, то указание на эти обстоятельства в законопроекте предлагается убрать.

Народные депутаты отмечают, что действующее определение в законодательстве понятия «боевой иммунитет» не обеспечивает реальную защиту военного командования, военнослужащих ВСУ, добровольцев Сил территориальной обороны, работников правоохранительных органов от необоснованного и несправедливого уголовного преследования.

Также депутаты указали, что ныне действующей редакцией ст. 43-1 УК не определено, что уголовным правонарушением не являются деяния, приведшие к потерям личного состава, боевой техники, иного военного имущества или иных последствий применения вооруженной и иной силы именно при отражении вооруженной агрессии, а норма о причинении вреда правоохраняемым интересам неконкретна и допускает двойное или выборочное толкование.

Кроме того, по их мнению, в упомянутой выше части 4 ст. 43-1, которая регулирует, при каких условиях деяние не считается выполнением долга по защите Отечества, «необоснованно использованы» отдельные положения «необходимой обороны», а именно, когда деяние явно не соответствует опасности агрессии или обстановке отпора и сдерживания, а также условие о том, что деяние не было необходимым для достижения значительной общественно полезной цели в конкретной ситуации и создало угрозу для жизни других людей или угрозу экологической катастрофы либо наступления других чрезвычайных событий большего масштаба. Таким образом, в случае принятия законопроекта эту норму предлагается убрать из Уголовного кодекса.

Автор: Наталя Мамченко

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