МОН затвердило особливості організації навчання в школах на новий навчальний рік

За яких умов можливе повернення до очного або змішаного навчання.

Міністерство освіти і науки затвердило наказ № 1112«Про затвердження Порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні». Попередній наказ №850 скасовано.

У відомстві наголосили, що цей документ визначає умови для повернення якомога більшої кількості учнів до очного навчання за наявності укриттів та вимоги для функціонування дистанційних класів.

Так, для повернення до очної / змішаної освіти потрібно кілька умов:

наявність укриття в школі або на відстані не більше ніж 500 метрів від нього;

матеріально-технічне забезпечення, достатнє для організації змішаного навчання;

для областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської (крім тимчасово окупованих територій) — рішення ради оборони області або розпорядження керівника ОВА, рішення педагогічної ради щодо виведення учнів на очне навчання.

Також у МОН додали, що дистанційні школи та класи будуть продовжувати працювати. Якщо школа не відповідатиме умовам для функціонування в очному форматі, то може обрати дистанційну форму навчання відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти.

Для організації дистанційного навчання в закладі освіти має бути сформованим щонайменше один клас на паралелі для всіх років навчання: з 1 до 9 або з 5 до 11 класу (або з 8 до 11 для ліцеїв).

Що стосується дітей, які були змушені переселитися через російську агресію, то з 1 вересня 2025 року вони зможуть відвідувати уроки в школах за місцем їх фактичного проживання.

"Однак вимушено переміщені діти можуть протягом 2024/2025 навчального року навчатися у своїх дистанційних класах, навіть якщо за місцем їх перебування є місця в школах з очним навчанням. Протягом цього навчального року МОН разом із міжнародними партнерами з розвитку проводитиме адвокаційну кампанію, спрямовану на підвищення частки родин, що розпочнуть навчання в очних школах із 1 вересня 2025 року", - повідомили у МОН.

Щодо учнів, які проживають на тимчасово окупованій території України, то вони зможуть продовжити навчання в дистанційних класах, якщо це дозволяє безпекова ситуація, яку повинні будуть оцінити вчителі та батьки дитини.

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