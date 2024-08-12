Практика судів
  1. В Україні

МОН затвердило особливості організації навчання в школах на новий навчальний рік

11:43, 12 серпня 2024
За яких умов можливе повернення до очного або змішаного навчання.
МОН затвердило особливості організації навчання в школах на новий навчальний рік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки затвердило наказ № 1112«Про затвердження Порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні». Попередній наказ №850 скасовано.

У відомстві наголосили, що цей документ визначає умови для повернення якомога більшої кількості учнів до очного навчання за наявності укриттів та вимоги для функціонування дистанційних класів.

Так, для повернення до очної / змішаної освіти потрібно кілька умов:

  • наявність укриття в школі або на відстані не більше ніж 500 метрів від нього;
  • матеріально-технічне забезпечення, достатнє для організації змішаного навчання;
  • для областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської (крім тимчасово окупованих територій) — рішення ради оборони області або розпорядження керівника ОВА, рішення педагогічної ради щодо виведення учнів на очне навчання.

Також у МОН додали, що дистанційні школи та класи будуть продовжувати працювати. Якщо школа не відповідатиме умовам для функціонування в очному форматі, то може обрати дистанційну форму навчання відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти.

Для організації дистанційного навчання в закладі освіти має бути сформованим щонайменше один клас на паралелі для всіх років навчання: з 1 до 9 або з 5 до 11 класу (або з 8 до 11 для ліцеїв).

Що стосується дітей, які були змушені переселитися через російську агресію, то з 1 вересня 2025 року вони зможуть відвідувати уроки в школах за місцем їх фактичного проживання.

"Однак вимушено переміщені діти можуть протягом 2024/2025 навчального року навчатися у своїх дистанційних класах, навіть якщо за місцем їх перебування є місця в школах з очним навчанням. Протягом цього навчального року МОН разом із міжнародними партнерами з розвитку проводитиме адвокаційну кампанію, спрямовану на підвищення частки родин, що розпочнуть навчання в очних школах із 1 вересня 2025 року", - повідомили у МОН.

Щодо учнів, які проживають на тимчасово окупованій території України, то вони зможуть продовжити навчання в дистанційних класах, якщо це дозволяє безпекова ситуація, яку повинні будуть оцінити вчителі та батьки дитини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вказав на відмінності врахування для перерахунку пенсії таких складових, як доплата за науковий ступінь та доплата за вчене звання

Особливості врахування для перерахунку пенсії для деяких категорій осіб таких складових як доплата за науковий ступінь та доплата за вчене звання – позиція Верховного Суду.

Названо суди, які мають виключну підсудність, і які можуть розраховувати на підвищення заробітної плати в апаратах судів

Столичні апеляційні та спеціалізовані суди об’єдналися для того, щоб врятувати свій апарат

Галина Третьякова пропонує створити в Україні Національну демографічну агенцію

Утримання нового органу – Національної демографічної агенції – буде вартувати близько 272 млн на рік.

У Служби дисциплінарних інспекторів нарешті з’являться приміщення

Але потрібно ще домовитися з Кабінетом міністрів та Міністерством інфраструктури.

Особливості перерахунку пенсії екс-працівникам прокуратури, що виконували функції, які перейшли до ДБР – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок стосовно складових грошового забезпечення для перерахунку пенсії колишнім працівникам прокуратури, що виконували функції, які перейшли до ДБР.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси