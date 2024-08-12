Минобразования утвердило особенности организации обучения в школах на новый учебный год

При каких условиях возможен возврат к очному или смешанному обучению.

Министерство образования и науки утвердило приказ №1112 «Об утверждении Порядка и условий получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине». Предыдущий приказ №850 отменен.

В ведомстве подчеркнули, что этот документ определяет условия для возвращения как можно большего количества учащихся к очного обучения при наличии укрытий и требований к функционированию дистанционных классов.

Так, для возвращения к очному/смешанному образованию требуется несколько условий:

наличие укрытия в школе или на расстоянии не более 500 метров от него;

материально-техническое обеспечение, достаточное для организации смешанного обучения;

для областей: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской (кроме временно оккупированных территорий) - решение совета обороны области или распоряжение руководителя ОВА, решение педагогического совета по выводу учащихся на очное обучение.

Также в МОН добавили, что дистанционные школы и классы будут продолжать работу. Если школа не будет соответствовать условиям функционирования в очном формате, то может выбрать дистанционную форму обучения в соответствии с Положением о дистанционной форме получения полного общего среднего образования.

Для организации дистанционного обучения в учебном заведении должен быть сформирован по меньшей мере один класс на параллели для всех лет обучения: с 1 до 9 или с 5 до 11 класса (или с 8 до 11 для лицеев).

Что касается детей, вынужденных переселиться из-за российской агрессии, то с 1 сентября 2025 года они смогут посещать уроки в школах по месту их фактического проживания.

"Однако вынужденно перемещенные дети могут в течение 2024/2025 учебного года учиться в своих дистанционных классах, даже если по месту их пребывания есть места в школах с очной учебой. В течение этого учебного года МОН вместе с международными партнерами по развитию будет проводить адвокационную кампанию, направленную на повышение части семей, которые начнут обучение в очных школах с 1 сентября 2025 года", - сообщили в МОН.

Что касается учащихся, проживающих на временно оккупированной территории Украины, то они смогут продолжить обучение в дистанционных классах, если это позволяет ситуация безопасности, которую должны будут оценить учителя и родители ребенка.

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