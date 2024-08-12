В июле заболеваемость COVID-19 в Украине выросла в шесть раз по сравнению с прошлым месяцем – Минздрав

Рост заболеваемости в настоящее время есть и в других странах, в том числе США и странах Евросоюза.

Источник фото: Радио Свобода

В Украине за июль зафиксировали почти 12 000 случаев заболевания коронавирусом, в июне их было 2 000. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, в стационарах находится чуть более 2 500 заболевших, поэтому нагрузка на госпитализацию не так велика.

Кузин отмечает, что рост заболеваемости в настоящее время есть и в других странах, в том числе США и странах Евросоюза.

Однако показатели в Украине еще не свидетельствуют о начале эпидсезона, или что нужно вводить отдельные ограничительные меры на отдельных территориях.

По словам главного санитарного врача, чтобы уменьшить риск коронавируса, нужно вакцинироваться, а людям из группы риска – проводить ревакцинацию.

Ранее стало известно, что в Украине зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса FLiRT.

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