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В Украине зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса FLiRT

20:32, 7 августа 2024
В Франковщине от нового штамма COVID-19 FLiRT умерла 80-летняя женщина.
В Украине зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса FLiRT
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В Ивано-Франковской области от нового штамма коронавирусной инфекции FLiRT скончалась 80-летняя женщина. Об этом в комментарии «Суспільному» рассказал генеральный директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Руслан Савчук.

Он отметил, 80-летняя женщина - жительница одной из общин Ивано-Франковского района.

«Лабораторно мы подтвердили, что в ее организме был субвариант FLiRT классического штамма Omicron. У женщины были также сопутствующие заболевания — сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца. Основным диагнозом была коронавирусная болезнь, поскольку у нее были все симптомы, и это было клинически и лабораторно подтверждено», — говорит Савчук.

Пенсионерку госпитализировали в одну из больниц Ивано-Франковска с высокой температурой в тяжелом состоянии. Ее пролечили и состояние стабилизировалось.

«Женщину перевели в терапевтическое отделение и после этого через несколько дней она умерла. То есть с момента госпитализации до момента, когда ей стало хуже и пациентка умерла, прошло 20 дней. Медики оказывали всю возможную помощь, но COVID-19 унес ее жизни», — рассказывает Руслан Савчук.

Ранее сообщалось, что новый штамм ковида FLiRT передается еще быстрее, чем предыдущие.

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