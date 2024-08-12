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У липні захворюваність на COVID-19 в Україні зросла в шість разів порівняно з минулим місяцем – МОЗ

11:25, 12 серпня 2024
Зростання захворюваності наразі є і в інших країнах, зокрема США та країнах Євросоюзу.
У липні захворюваність на COVID-19 в Україні зросла в шість разів порівняно з минулим місяцем – МОЗ
Джерело фото: Радіо Свобода
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В Україні за липень зафіксували майже 12 000 випадків захворювання на коронавірус, у червні їх було 2 000. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, у стаціонарах перебуває трохи більше 2 500 захворілих, тож навантаження на госпіталізацію не таке велике.

Кузін зазначає, що зростання захворюваності наразі є і в інших країнах, зокрема США та країнах Євросоюзу.

Однак показники в Україні ще не свідчать про початок епідсезону, чи що треба вводити окремі обмежувальні заходи на окремих територіях.

За словами головного санітарного лікаря, щоб зменшити ризики коронавірусу, потрібно вакцинуватися, а людям з групи ризику – проводити ревакцинацію.

Раніше стало відомо, що в Україні зафіксували першу смерть від нового штаму коронавірусу FLiRT.

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