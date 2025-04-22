МОН до кінця квітня має розібратися з наказом, який ліквідовує школи в прифронтових громадах – Верещук

У МОН взяли час до кінця квітня, щоб напрацювати більш збалансовані рішення.

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До Офісу Президента надходять численні скарги від громад щодо наказу МОН 1112 від 07.08.2024 року про затвердження Порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні.

Про це повідомила заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук.

«Цей наказ фактично ліквідовує школи в багатьох прифронтових громадах. Це не лише звільнення тисяч вчителів, а й припинення дистанційного навчання для десятків тисяч українських дітей за кордоном, на прифронтових територіях і на ТОТ», - вказала вона.

Відтак, повідомила Верещук, на нараді в Офісі Президента минулого тижня у МОН взяли час до кінця квітня, щоб напрацювати більш збалансовані рішення.

«Звертаюсь до міністра освіти пана Лісового з проханням не допустити збільшення соціальної напруги на прифронтових територіях. Також важливо зберегти школи як звʼязок з українцями за кордоном та на ТОТ», - наголосила заступниця голови ОП.

Як писала раніше «Судово-юридична газета», Міністерство освіти і науки України вирішило пояснили, що передбачає реформа старшої школи.

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