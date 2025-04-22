ИИ обозначает свои тексты – ChatGPT добавляет скрытые символы

GPT-o3 и o4 mini автоматически добавляют специальные пробелы в текст.

Фото: Mezha.Media

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Команда образовательной платформы Rumi обнаружила, что новые языковые модели от OpenAI - GPT-o3 и GPT-o4 mini - могут автоматически добавлять в сгенерированный текст специальные символы, которые визуально не отличаются от обычных пробелов, но имеют другой Unicode-код. Об этом говорится в публикации Rumi.

По наблюдениям исследователей, эти так называемые «отметки» появляются только в длинных ответах, в частности когда модель просят написать полноценное эссе. Чаще всего речь идет о символе Narrow No-Break Space (NNBSP, U+202F) - пробел, который не видно, но который имеет отличный цифровой код и может быть использован для выявления текста, созданного ИИ.

Такой практики не обнаружили в более старых версиях, в частности в GPT-4o. Схема размещения символов выглядит системной, а не случайной, что позволяет предположить преднамеренную реализацию функции. Впрочем, маркеры легко убрать - достаточно воспользоваться функцией «Найти и заменить» в текстовом редакторе, заменив специальные символы на обычные пробелы.

Отметки сохраняются при копировании текста в редакторы вроде Google Docs, поэтому их теоретически могут обнаружить преподаватели или работодатели, если текст был полностью сгенерирован в ChatGPT.

В Rumi считают, что такая «водяная метка» вряд ли станет надежным способом проверки авторства в долгосрочной перспективе. Вместо этого они призывают к процесс-ориентированному подходу в образовании: поощрять студентов фиксировать ход работы над заданием, сохранять черновики, демонстрировать развитие идей и сознательное использование ИИ-инструментов. Такой подход, по мнению команды, лучше будет способствовать академической добропорядочности и формированию ИИ-грамотности.

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