У поліції закликали громадян дотримуватися правил безпеки у поминальні дні

У Херсонській, Запорізькій, Харківській і Житомирській областях ухвалене рішення про заборону відвідування частини цвинтарів.

Джерело фото: Getty Images

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У поминальні дні українців закликають дотримуватися правил безпеки. Зокрема, як наголосив заступник начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський в ефірі телемарафону, у поминальні дні основним викликом для поліції стає організація безпечного відвідування понад 10 тисяч кладовищ.

Проте не всі з них придатні для перебування людей. У Херсонській, Запорізькій, Харківській і Житомирській областях вже ухвалене рішення про заборону відвідування частини цвинтарів. Загалом йдеться про близько тисячі таких об’єктів.

«Зараз відбувається обстеження окремих кладовищ на їхню безпечність. Це стосується насамперед прифронтових і деокупованих територій», – зазначив він. – «Звертаюсь до громадян з проханням дотримуватись цих вимог і заборон – вони надзвичайно прості, але дозволяють зберегти життя і здоровʼя».

Зазначимо, що у Києві у поминальні дні організують додатковий транспорт до кладовищ.

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