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Кабмін за дорученням Президента прийняв постанову про організацію центрів підготовки цивільних громадян до протидії ворогу – Ірина Верещук

14:52, 18 квітня 2025
Центри підготовки цивільних громадян до національного спротиву запрацюють у кожній області та у місті Києві – уряд прийняв постанову на доручення Володимира Зеленського.
Кабмін за дорученням Президента прийняв постанову про організацію центрів підготовки цивільних громадян до протидії ворогу – Ірина Верещук
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Кабмін 18 квітня прийняв постанову, якою врегулював порядок створення та функціонування центрів підготовки цивільних громадян до національного спротиву.

«Наша мета – щоб по всій Україні запрацювали Центри підготовки громадян до національного спротиву.

Підготовка цивільних громадян до протидії ворогу є невід’ємною складовою нашої обороноздатності та одним із чинників стримування ворога. Це також один із драйверів стійкості та згуртованості суспільства», – наголосила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

Вона зазначила, що постанову «Про функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву» напрацьовували за дорученням Президента Володимира Зеленського спільними зусиллями Міноборони, Генштабу, Сил ТРО, обласних військових адміністрацій, громадських і волонтерських організацій, а також Офісу Президента України.

Постанова затверджує порядок створення та функціонування Центрів підготовки, які мають запрацювати в кожній області України.

Відповідне доручення Президент України Володимир Зеленський дав під час зустрічі з представниками громадянського суспільства. Документ напрацювали за координації Ірини Верещук.

Відповідно до постанови керівників центрів призначатимуть обласні ради за поданням ОВА. Крім того, на ОВА покладаються обов’язки щодо контролю, моніторингу й оцінки їх діяльності зі щоквартальним звітуванням Міноборони.

Сили ТрО затверджуватимуть типову програму підготовки, а керівниками центрів та інструкторами призначатимуть передусім ветеранів. Інструктори з національного спротиву проходитимуть навчання та сертифікацію у військових закладах вищої освіти.

Також схвалено примірне положення про комунальну організацію (установу, заклад) обласної чи Київської міської ради «Обласний/Київський міський Центр підготовки громадян до національного спротиву» та Примірний статут комунального підприємства обласної/Київської міської ради «Обласний/Київський міський Центр підготовки громадян до національного спротиву».

Нагадаємо, сам закон «Про основи національного спротиву» було прийнято у липні 2021 року. Завданнями підготовки громадян України до національного спротиву є зокрема сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Місцева влада має сприяти діяльності філій обласних центрів в окремих районах і населених пунктах області.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України війна Володимир Зеленський

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