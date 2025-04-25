У США затримали окружну суддю, яка допомогла піти з будівлі суду нелегальному мігранту

Суддя Ханна Дуган вивела громадянина Мексики через службовий вихід, тоді як працівники міграційної поліції збиралися затримати його у приміщенні суду.

Фото: nyt.com

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У США заарештували окружну суддю, яка допомогла іммігранту уникнути затримання федеральними агентами. Про це повідомляє The New York Times.

Так, у будівлі суду в Мілуокі суддя Ханна Дуган навмисне вивела громадянина Мексики Едуардо Флореса-Руїса через службовий вихід, тоді як агенти імміграційної служби, ФБР та управління з боротьби з наркотиками (DEA) чекали його в публічному холі для затримання. Флорес-Руїс перебував у суді у справі про дрібне правопорушення.

Вказується, що незважаючи на те, що її попередили про наявність ордера на арешт Флореса-Руїса, Дуган вивела його разом із адвокатом через двері для присяжних, що ведуть у закриту зону суду.

Судді пред'явили обвинувачення у перешкоджанні роботі федерального агентства та приховуванні особи з метою уникнення арешту.

Головний суддя округу Мілуокі Карл Ешлі повідомив, що справи Дуган тимчасово передадуть іншому судді, від додаткових коментарів він утримався.

Ханну Дуган затримали о 8-й ранку 25 квітня та тримали під вартою близько двох годин.

О 11:30 вона вже постала перед федеральним суддею. Після короткого засідання суд звільнив її без застави — під особисте зобов’язання.

Попри те, що директор ФБР видалив своє повідомлення у соцмережах про арешт судді у Вісконсині за ймовірне перешкоджання імміграційним агентам, факт затримання офіційно підтвердила генеральна прокурорка США.

У відкритій судовій базі поки немає офіційної інформації про провадження — ймовірно, вона з’явиться лише через кілька днів. На цей момент усі деталі відомі виключно зі слів журналістів.

Міністерство юстиції США не клопотало про тримання судді під арештом. Наступне слухання у справі призначено на 15 травня.

Ситуація викликала широкий резонанс, оскільки це не перший подібний випадок. Аналогічна історія трапилася у 2019 році в штаті Массачусетс, коли місцеву суддю звинуватили в перешкоджанні діям агентів I.C.E. (міграційна служба США). У 2022 році, вже при адміністрації Байдена, федеральна прокуратура зняла з неї обвинувачення, однак Комісія з суддівської етики штату розпочала дисциплінарне провадження, яке триває досі.

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