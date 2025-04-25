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Зеленський погодився з Трампом, що в України недостатьо зброї для повернення Криму військовим шляхом

20:05, 25 квітня 2025
Водночас Президент наголосив: Україна має інші інструменти — санкційний, економічний та дипломатичний тиск — для вирішення питання Криму після повного припинення вогню.
Зеленський погодився з Трампом, що в України недостатьо зброї для повернення Криму військовим шляхом
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Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорювати Крим можна лише після повного припинення вогню. Глава держави каже, що погоджується з президентом США Дональдом Трампом в тій частині, що в України немає достатньо зброї, щоб повернути контроль над Кримом військовим шляхом.

«Але у нас є можливості санкційні, іншого економічного та дипломатичного тиску, щоб говорити це, обговорювати територіальні питання, але тільки після повного безумовного припинення вогню. Воно відкриває можливості говорити про все», – зазначив він на брифінгу.

Та додав, що Україна готова до діалогу в будь-якому форматі з будь-ким та будь-коли: «Але тільки після реального сигналу, що Росія готова щодо закінчення війни. Такий сигнал – це повне, безумовне припинення вогню».

Водночас Україна не визначатиме юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території і лише український народ має право вирішувати, які території є українськими.

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США президент Крим Дональд Трамп Володимир Зеленський

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