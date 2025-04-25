Зеленський погодився з Трампом, що в України недостатьо зброї для повернення Криму військовим шляхом

Водночас Президент наголосив: Україна має інші інструменти — санкційний, економічний та дипломатичний тиск — для вирішення питання Криму після повного припинення вогню.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорювати Крим можна лише після повного припинення вогню. Глава держави каже, що погоджується з президентом США Дональдом Трампом в тій частині, що в України немає достатньо зброї, щоб повернути контроль над Кримом військовим шляхом.

«Але у нас є можливості санкційні, іншого економічного та дипломатичного тиску, щоб говорити це, обговорювати територіальні питання, але тільки після повного безумовного припинення вогню. Воно відкриває можливості говорити про все», – зазначив він на брифінгу.

Та додав, що Україна готова до діалогу в будь-якому форматі з будь-ким та будь-коли: «Але тільки після реального сигналу, що Росія готова щодо закінчення війни. Такий сигнал – це повне, безумовне припинення вогню».

Водночас Україна не визначатиме юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території і лише український народ має право вирішувати, які території є українськими.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала дослівний план мирного врегулювання США, який показав Стів Віткофф у Парижі, і план-відповідь України та європейців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.