Зеленский согласился с Трампом, что у Украины недостаточно оружия для возвращения Крыма военным путем

Президент Владимир Зеленский заявил, что обсуждать вопрос Крыма можно только после полного прекращения огня. Глава государства отметил, что согласен с президентом США Дональдом Трампом в том, что у Украины недостаточно вооружения для возвращения контроля над Крымом.

«Но у нас есть возможности санкционного, экономического и дипломатического давления, чтобы поднимать эти вопросы, обсуждать территориальные вопросы, но только после полного безусловного прекращения огня. Это открывает возможности говорить обо всем», — подчеркнул он на брифинге.

Также он добавил, что Украина готова к диалогу в любом формате, с кем угодно и когда угодно:

«Но только после реального сигнала о готовности России к окончанию войны. Такой сигнал — это полное, безусловное прекращение огня».

При этом Украина не будет юридически признавать российскими какие-либо временно оккупированные территории, и только украинский народ имеет право определять, какие территории являются украинскими.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала дословный план мирного урегулирования США, который показал Стив Уиткофф в Париже, и ответный план Украины и европейцев.