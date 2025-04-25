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Владимир Зеленский может не успеть на прощание с Папой Франциском — кто представит Украину

19:33, 25 апреля 2025
Президент не ответил на вопросы журналистов о вероятной встрече с Дональдом Трампом.
Владимир Зеленский может не успеть на прощание с Папой Франциском — кто представит Украину
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Президент Украины Владимир Зеленский отметил: если он сам не успеет приехать на церемонию прощания с Папой Римским Франциском в Риме, тогда Украину будут представлять министр иностранных дел Андрей Сибига и первая леди Елена Зеленская.

«Если я не успею, Украина будет представлена на достойном уровне. Министр иностранных дел и первая леди будут там присутствовать. Что касается меня, для меня было важно быть здесь», — сказал Глава государства журналистам 25 апреля.

В то же время Президент не ответил на вопрос журналистов о возможной встрече с Дональдом Трампом, который накануне заявил, что, вероятно, встретится с Владимиром Зеленским в Риме 26 апреля.

Как известно, похороны Папы Римского Франциска назначены на субботу, 26 апреля. Церемония начнется в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву) в базилике Святого Петра.

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президент Украина Владимир Зеленский Ватикан

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