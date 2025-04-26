Может ли работодатель выплачивать зарплату один раз в месяц — ответ Гоструда

Специалисты напомнили правила о выплате заработной платы работникам предприятия.

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В Юго-Восточном межрегиональном управлении Гоструда ответили, может ли работодатель выплачивать заработную плату один раз в месяц.

Согласно статье 115 Кодекса законов о труде Украины, заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудового коллектива органом.

Выплата должна осуществляться не реже двух раз в месяц с интервалом не более 16 календарных дней и не позднее чем через 7 дней после окончания периода, за который производится выплата.

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